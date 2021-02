Inter Patrick comemora fase colorada e projeta confronto contra o Athletico-PR

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Meia é um dos responsáveis pela arrancada colorada na liderança do Brasileirão Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 4 de fevereiro de 2021

O Inter entra em campo nesta quinta-feira (04), às 21h, na Arena da Baixada, para encarar o Athletico-PR pela 34ª rodada do Brasileiro. Contra o Furacão, vai em busca da 10ª vitória consecutiva no campeonato e uma distância maior de pontos do vice-líder. Um dos personagens da arrancada e liderança do colorado é o meia Patrick.

O jogador valorizou o momento, mas foi de encontro com a linha de pensamento do técnico Abel Braga de “pés no chão”: “É um momento muito bom, fruto do nosso trabalho. Fizemos história, batemos o recorde de vitórias, mas não tem nada decidido. Temos que vencer para alcançar o objetivo”, disse.

O meia aproveitou para comemorar a fase em que vive, já que é chamado de “motorzinho” pela torcida colorada. Na sequência de nove vitórias, Patrick fez dois gols e deu duas assistências. É um dos responsáveis pela criação de jogadas e chama atenção pela habilidade com os dribles.

“Fico feliz. A fase é boa, fazendo gol. A equipe está bem. Tento retribuir ao máximo, com comemorações. Estamos no momento bom e toda energia positiva é bem-vinda. Mesmo de casa, se estiver vendo, com mensagem e energia positivas, temos tudo para entrar mais fortes dentro de campo. Que continue assim até o final do campeonato”, projetou o jogador.

A partida contra o Furacão, 11º colocado, causa atenção na equipe colorada. A partida é fora de casa e contará com o gramado sintético da Arena da Baixada. “É muito difícil jogar lá na Arena, mas temos um objetivo muito grande pela frente. Se quisermos chegar nesse objetivo, temos que fazer um bom jogo lá e conseguir os três pontos. Com todo respeito ao Athletico-PR, nos dedicaremos ao máximo, ouviremos as instruções do professor para um grande jogo e, se Deus quiser, trazer a vitória“, declarou Patrick.

O Inter é o líder do campeonato com 65 pontos, quatro a mais que o São Paulo, vice-líder. A partida contra o Athletico-PR será disputada às 21h na Arena da Baixada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter