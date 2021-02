Inter Athletico-PR x Inter: momentos, escalações, arbitragem e transmissão

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

Foto: Divulgação

Em mais uma partida em busca do tetracampeonato brasileiro, o Inter enfrenta o Athletico Paranaense na noite de hoje (04), às 21h em Curitiba. O duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente o líder Inter, com 65 pontos e em busca do título brasileiro e o Athletico Paranaense que tem 45 pontos e sonha com uma vaga para a Pré-Libertadores. No primeiro turno o Inter venceu o Athletico por 2 a 1 no Estádio Beira-Rio, com gols de Thiago Galhardo e Abel Hernández.

Inter

O Inter vem embalado pela liderança e suas 9 vitórias consecutivas dentro do Campeonato Brasileiro, estando 4 pontos acima do segundo colocado, Flamengo. Para esta partida o Inter não terá Rodrigo Dourado, suspenso. E poderá ter uma novidade, Marcos Guilherme pode entrar na equipe de Abel Braga no lugar de Caio Vidal.

O provável Inter tem: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Praxedes e Marcos Guilherme (Caio Vidal); Yuri Alberto.

Athletico-PR

Já o Athletico Paranaense chega com a quarta melhor campanha do returno e na busca da vaga para a Pré-Libertadores. O furação está a oito pontos em relação ao G-7, que pode virar G-8, estando então a três pontos da zona que da vaga a Libertadores da América. Para esta partida o Athletico terá o desfalque do lateral Khellven, por suspensão. Mas terá o retorno do atacante Carlos Eduardo, que estava punido por ter trocado a camiseta em uma partida, mas que conseguiu um efeito suspensivo e irá jogar.

O provável Athletico-PR tem: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Léo Cittadini, Fernando Canesin e Carlos Eduardo; Nikão e Kayzer.

Arbitragem

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Árbitro de Vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão

A Rádio Grenal transmite a partida sob o comando do narrador Angelo Afonso, comentários de Kalwyn Corrêa, reportagem de Carlos Lacerda, análise de arbitragem de Diego Real e plantão de Lucas Arruda.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

