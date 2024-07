Porto Alegre Atingido pela enchente em Porto Alegre, o Centro Administrativo do Estado será reaberto no dia 15

4 de julho de 2024

A intenção do governo é de não sobrecarregar o prédio, que seguirá recebendo reparos ao longo das próximas semanas. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini/Arquivo A intenção do governo é de não sobrecarregar o prédio, que seguirá recebendo reparos ao longo das próximas semanas. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini/Arquivo) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini/Arquivo

Em visita técnica ao Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) na tarde desta quinta-feira (4), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou que o governo projeta a reabertura do prédio a partir de 15 de julho. Localizado no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, a estrutura foi fortemente atingida pela enchente de maio e sofreu danos em diversas áreas, como nos elevadores, na estrutura elétrica e hidráulica.

A reabertura do Caff será realizada de forma gradual, em um cronograma que ainda está em definição. A intenção do governo é de não sobrecarregar o prédio, que seguirá recebendo reparos ao longo das próximas semanas.

“É um trabalho intenso e em diversas frentes. Estamos investindo quase R$ 10 milhões para garantir que os servidores possam retornar com segurança e conforto ao seu local de trabalho”,

O Centro Administrado Fernando Ferrari, localizado na avenida Borges de Medeiros, 1.501, reúne 20 órgãos públicos do governo estadual.

