Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

O anúncio de que o governo está comprometido com a meta fiscal acalmou os mercados. Foto: Reprodução O anúncio de que o governo está comprometido com a meta fiscal acalmou os mercados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O dólar voltou a cair nesta quinta-feira (4) e fechou abaixo de R$ 5,50. O dia teve pouca influência externa, por conta do feriado de Dia da Independência nos Estados Unidos, mas houve alívio nas tensões políticas no cenário doméstico. Já o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, encerrou em alta.

Após uma disparada da moeda americana, o anúncio de que o governo está comprometido com a meta fiscal acalmou os mercados.

Na noite de quarta-feira (3), depois de um dia inteiro de reuniões, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um corte de R$ 25 bilhões em despesas e disse que Lula determinou que seja cumprido o arcabouço fiscal.

Ao final da sessão, o dólar recuou 1,46%, cotado a R$ 5,4869. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,4663. Veja mais cotações.

Com o resultado, acumulou: queda de 1,82% na semana; recuo de 1,82% no mês; e alta de 13,07% no ano.

No dia anterior, o dólar teve queda de 1,71%, cotado a R$ 5,5683.

Já o Ibovespa encerrou em alta de 0,40%, aos 126.164 pontos. Com o resultado, acumulou: alta de 1,82% na semana;

ganhos de 1,82% no mês; perdas de 5,98% no ano. Na véspera, o índice teve alta de 0,70%, aos 125.662 pontos.

2024-07-04