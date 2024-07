Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre informa o encaminhamento de 150 mil cadastros para o Auxílio Reconstrução

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

Destes, 45 mil já foram pagos e os demais permaneciam em processamento ou em análise no sistema da União. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Até as 9h desta quinta-feira (4), a prefeitura de Porto Alegre havia enviado ao governo federal 150.509 cadastros para receber o Auxílio Reconstrução, que oferece parcela única de R$ 5,1 mil para atingidos pela enchente de maio. Destes, 45 mil já foram pagos e os demais permaneciam em processamento ou em análise no sistema da União, que é responsável pelos depósitos.

Os cadastros para o Auxílio Reconstrução, via Registro Unificado, podem ser feitos até 12 de julho. Segundo a prefeitura, é possível se cadastrar, preferencialmente, via plataforma on-line. É importante preencher corretamente os dados, especialmente o CPF, e que o endereço esteja dentro da Mancha de Inundação, critério estabelecido pela União para pagar o benefício.

O Registro Unificado oferece opção para edição/ajuste de informações pelos cadastrados no sistema. O botão, localizado na parte inferior do site, permite corrigir dados enviados. Ao acessar o site e constatar inconsistências, o usuário pode retificar diretamente no portal as suas informações. Também é possível receber atendimento presencial.

Registro Unificado – Atendimento presencial – 8h30 às 17h

– Terminal Triângulo – avenida Assis Brasil, 4320

– Complexo Cultural Esportivo da Bom Jesus e Centro de Referência da Juventude – rua Marta Costa Franzen, 101

– Casa dos Conselhos – avenida João Pessoa, 1110

– Estação Cidadania da Lomba do Pinheiro – estrada João de Oliveira Remião, 5250

– Estação Cidadania Restinga – rua Arno Horn, 221

Registro Unificado – Atendimento presencial – 9h às 17h

– Departamento Municipal de Habitação (Demhab) – avenida Princesa Isabel, 1.115

Registro Unificado – Atendimento presencial – Postos avançados – 9h às 17h

-Praça Salomão Pires – rua Capitão Coelho, Ilha da Pintada

– Associação de Moradores Vila Elizabeth e Parque (AMVEP) – avenida 21 de Abril, 792, bairro Sarandi

– CTG Vaqueanos da Tradição – rua Dr. Caio Brandão de Mello, 250, bairro Humaitá

– Igreja Santíssima Trindade – rua José Luiz Perez Garcia, 5, bairro Vila Farrapos.

