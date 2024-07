Rio Grande do Sul Pagamento do Bolsa Família será antecipado no Rio Grande do Sul até dezembro

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A medida pretende amenizar os impactos sofridos pelas famílias com as enchentes que afetaram o Estado. Foto: Mauricio Tonetto/Secom A medida pretende amenizar os impactos sofridos pelas famílias com as enchentes que afetaram o Estado. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom) Foto: Mauricio Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal informa que as famílias beneficiárias do Bolsa Família no Rio Grande do Sul podem movimentar o recurso no primeiro dia de pagamento do calendário. A medida, válida até dezembro deste ano, pretende amenizar os impactos sofridos pelas famílias com as enchentes que afetaram o Estado.

Ao terem o calendário unificado, não é necessário seguir o cronograma inicial que segue a escala do Número de Identificação Social (NIS).

O calendário de pagamento do Programa Bolsa Família segue uma escala conforme o último dígito do NIS. Quem tem NIS final 1 recebe no primeiro dia, final dois no dia seguinte e assim até as famílias com NIS final zero. Sempre contando os dez últimos dias úteis de cada mês.

“Nós continuamos firmes no apoio ao povo gaúcho. O estado vive um momento de reconstrução, e o Governo Federal vai ajudar a população a se reerguer. Sabemos o quanto o Bolsa Família tem impacto na vida das pessoas, principalmente em uma situação como essa pela qual passa o Rio Grande do Sul. É um recurso importante, que dá apoio no dia a dia das famílias. Essa é mais uma demonstração de que seguiremos de mãos dadas com o povo”, declarou o ministro Wellington Dias, titular do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Para municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, o governo adota medidas especiais e, uma delas, é a unificação do calendário. A ação é válida por dois meses. Para o Rio Grande do Sul, a medida se estenderá até o último mês do ano.

Dúvidas dos beneficiários podem ser sanadas pelo Disque 121 ou no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo do local de residência.

Caso a situação de emergência ou estado de calamidade passe de dois meses, o município pode renovar a solicitação de unificação do calendário por outros dois meses, seguindo o mesmo processo, conforme ocorre no estado gaúcho.

Outra medida é a autorização de saque sem cartão e sem uso de documentos (para beneficiários que os tenham perdido), com uso da Declaração Especial de Pagamento (DEP) emitida pela gestão municipal. Também ficam prorrogados os prazos de atualização cadastral e repercussão nos benefícios do Bolsa Família para as famílias incluídas nos processos de Averiguação Cadastral e Revisão Cadastral.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/pagamento-do-bolsa-familia-sera-antecipado-no-rio-grande-do-sul-ate-dezembro/

Pagamento do Bolsa Família será antecipado no Rio Grande do Sul até dezembro

2024-07-04