Geral Atirador em escola na Rússia usava blusa com suástica nazista

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O presidente russo, Vladimir Putin, denunciou o tiroteio na escola como um “ato terrorista desumano”, segundo o Kremlin. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atirador que matou pelo menos 15 pessoas – incluindo 11 crianças – numa escola na cidade russa de Ijevsk, na região central do país, nesta segunda-feira (26), usava uma blusa com a suástica nazista estampada no peito. Um vídeo do Comitê Investigativo da Rússia publicado em seu canal no YouTube mostra o autor dos disparos – identificado como Artem Kazantsev, de 34 anos – estirado no chão após cometer suicídio. Ex-aluno do colégio, ele estava armado com duas pistolas. As imagens são fortes. Ao menos 24 pessoas ficaram feridas no ataque, incluindo 22 crianças.

Ainda de acordo com o Comitê Investigativo da Rússia, outras vítimas foram identificadas como dois professores e dois seguranças.

Quanto ao atirador, o governador Alexander Brechalov afirmou que ele entrou no centro de ensino, matou um segurança e abriu fogo contra as crianças. Segundo os investigadores, Artem Kazantsev, natural da cidade de Ijevsk, não estava em posse de seus documentos e usava uma balaclava no momento em que abriu fogo.

“Tudo aconteceu na minha frente, eu fui a primeira testemunha”, disse um estudante de 16 anos ao portal kp.ru. “Ele [atirador] estava todo de preto, com uma máscara preta com um buraco [nos olhos], como a tropa de choque. Ele entrou em silêncio, ouvi um estalo. Pensei que fosse uma explosão ou pirotecnia. E então eu vi a arma. Eu estava a 20 metros dele. Ele imediatamente começou a atirar, sem gritar, sem exigências. Primeiro ele atirou no guarda, e em seguida disparou em mim. A bala me atingiu no lado direito do peito. Por sorte, ela passou [de raspão].”

Os agentes realizam uma operação na residência do atirador, apuram sua personalidade, opiniões e contexto de vida, assim como “sua adesão às visões neofascistas e à ideologia nazista”.

“A operação de retirada terminou e o perímetro está isolado”, disse Brechalov no vídeo divulgado no Telegram.

Brechalov também informou que a Guarda Nacional da Rússia, o FSB (Serviço Federal de Segurança) e as autoridades responsáveis pela investigação estão no local.

Ijevsk é uma cidade de quase 650 mil habitantes, capital da república de Udmúrtia, que fica a oeste dos Montes Urais, que dividem a parte europeia da parte asiática da Rússia. O local abriga as fábricas dos fuzis Kalashnikov (AK-47).

O fenômeno dos tiroteios era algo raro no país, em particular nas escolas, mas nos últimos anos se tornou mais frequente, a ponto de o presidente Vladimir Putin expressar preocupação e atribuir as causas a eventos importados dos Estados Unidos e ao efeito perverso da globalização.

O presidente russo, Vladimir Putin, denunciou o tiroteio na escola como um “ato terrorista desumano”, segundo o Kremlin.

“O presidente lamenta profundamente a morte de adultos e crianças nesta escola onde um ataque terrorista foi perpetrado”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres. “O presidente quer que os feridos neste ato terrorista desumano se recuperem.”

Uma investigação foi aberta por “assassinato” e “porte ilegal de armas” pelo Comitê de Investigação da Rússia, principal órgão de investigação do país.

O tiroteio desta segunda-feira aconteceu em um momento de grande tensão em várias regiões da Rússia, após o anúncio da convocação militar de centenas de milhares de reservistas para a ofensiva na Ucrânia. As informações são da agência de notícias AFP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral