Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

Várias ruas de Auckland foram isoladas pelas autoridades. Foto: Reprodução Várias ruas de Auckland foram isoladas pelas autoridades. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um atirador matou duas pessoas em Auckland, na Nova Zelândia, na manhã de quinta-feira (20), pelo horário local – fim da tarde de quarta-feira (19) no Brasil. A polícia fechou parte da cidade, que será palco da abertura da Copa do Mundo Feminina nesta quinta. O atirador foi morto pela polícia.

As autoridades informaram em comunicado que o atirador efetuou os disparos com uma espingarda enquanto se deslocava por um canteiro de obras, ferindo seis pessoas e matando outras duas.

Ao chegar aos andares superiores do prédio em obras, o homem se escondeu no poço do elevador, mas foi atingido por um tiro da polícia e morreu.

Várias ruas de Auckland foram isoladas, todos os serviços de balsa para a cidade foram cancelados e os ônibus que passam por algumas áreas da cidade foram desviados, disseram as autoridades.

O primeiro-ministro Chris Hipkins disse que a programação da Copa do Mundo Feminina está mantida. Ele afirmou que tudo indica que o atirador agiu sozinho.

O ataque aconteceu perto da região onde várias jogadoras estão hospedadas. Por causa do tiroteio, o treinamento da seleção italiana foi adiado, já que as atletas não puderam sair do hotel.

“O que aconteceu é compreensivelmente alarmante e estamos assegurando ao público que este incidente foi contido e é um incidente isolado”, disse a Polícia da Nova Zelândia em comunicado.

O primeiro jogo da Copa do Mundo será entre Nova Zelândia e Noruega. A seleção brasileira estreia somente na segunda-feira (24) e está hospedada na Austrália.

“Esta é uma situação assustadora para os habitantes de Auckland em seu trajeto matinal de quinta-feira para o trabalho. Por favor, fique em casa, evite viajar para o centro da cidade”, disse o prefeito de Auckland, Wayne Brown, em um tweet.

