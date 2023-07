Rio Grande do Sul No Litoral Norte gaúcho, cinco prefeituras recebem verba estadual para reconstrução de estruturas atingidas por enxurrada

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

Lista inclui Maquiné, Dom Pedro de Alcântara, Itati, Morrinhos do Sul e Três Forquilhas. (Foto: Arquivo/Prefeitura de Maquiné)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo gaúcho formalizou nesta semana um repasse total de R$ 1,1 milhão a cinco cidades do Litoral Norte que foram atingidas por enxurrada de grandes proporções em março deste ano. Na lista estão Maquiné, Dom Pedro de Alcântara, Itati, Morrinhos do Sul e Três Forquilhas, que poderão utilizar os recursos em estradas, prédios públicos e outras estrutueas danificadas.

Anunciada em 16 de junho, na ocasião do primeiro ciclone que afetou o Rio Grande do Sul neste ano, a medida garante os aportes para que as localidades possam minimizar os prejuízos causados pelo evento climático. Os valores destinados abrangem R$ 256 mil para Maquiné, R$ 232,9 mil para Dom Pedro de Alcântara, R$ 215,9 mil para Itati, R$ 232,9 mil para Morrinhos do Sul e R$ 218,9 para Três Forquilhas.

O governador Eduardo Leite e seu vice Gabriel Souza rubricaram o documento. “Quando a gente está com dificuldades, a gente pensa em um pequeno número de amigos que a gente pode contar. São nesses momentos que vocês podem contar conosco. O governo do Estado sempre vai estar junto”, frisou Leite aos prefeitos dos municípios beneficiados.

O vice-governador, que sobrevoou os municípios no dia seguinte ao ocorrido, destacou as ações do Estado, com o trabalho intenso das equipes de Defesa Civil, o apoio com encaminhamento de horas-máquina para reconstrução de estradas e o envio de mantimentos para as vítimas.

Ele também ponderou a necessidade de medidas de prevenção. “Esses eventos climáticos que têm acontecido de forma recorrente no nosso Estado, assim como em outras partes do país e do mundo, reforçam a importância de discutirmos iniciativas preventivas, de construirmos ações de trabalho e de garantirmos a atuação de equipes de Defesa Civil em todo o Rio Grande do Sul”, pontuou Gabriel.

Maquiné, que sofreu com os impactos da enxurrada de março e com os dois ciclones que atingiram o Estado entre junho e julho, agradeceu o empenho da gestão em buscar soluções. O prefeito João Marcos enalteceu:

“Nossos municípios são gratos ao apoio do governo em março e também nos eventos subsequentes, especialmente o ocorrido no dia 15 de junho, quando o governador Eduardo e o vice-governador Gabriel estiveram em Maquiné nos estendendo a mão, assim como seguiram nos ajudando nesses momentos difíceis”.

Para o coordenador da Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, a iniciativa é um ato significativo, pois é a resposta do Estado a eventos extremos. Ele esclareceu, ainda, que o repasse foi distribuído conforme os planos de trabalho apresentados pelos municípios:

“O Rio Grande do Sul tem sofrido consequências com o alto volume de chuvas, vendavais, inundações e formação de ciclones. Diante desse cenário, destinamos o recurso para que as cidades possam restabelecer suas estruturas”.

Ele também ressaltou a importância de desenvolver a cultura de prevenção junto à população gaúcha e apontou o serviço de alerta do órgão, que pode ser acessado por meio de cadastro pelo SMS 40199.

Presenças

Estiveram presentes os prefeitos dos municípios de Dom Pedro de Alcântara, Alexandre Model Evaldt; de Itati, Flori Werb; de Morrinhos do Sul, Marcos Venicios da Silveira. Eles estavam acompanhados do presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi.

Também compareceram os secretários Juvir Costella (Logística e Transportes), Gilmar Sossela (Trabalho e Desenvolvimento Profissional), Fabricio Peruchin (Habitação e Regularização Fundiária), Danielle Calazans (Planejamento, Governança e Gestão), Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico) e Luiz Henrique Viana (Sistemas Penal e Socioeducativo).

(Marcello Campos)

