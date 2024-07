Colunistas Atitudes para gerir adequadamente as emoções

Por Janguiê Diniz | 3 de julho de 2024

Emoções são a base de todos os relacionamentos e a forma como lidamos com elas define o quão longe iremos em nossos objetivos. Cuidar das emoções, além de ser uma forma de procurar estar bem, é uma atitude inteligente e necessária para quem busca ser bem-sucedido. O modo como gerimos as nossas emoções também influencia um enfrentamento eficaz das adversidades.

Daniel Goleman, psicólogo e escritor estadunidense, famoso por seu trabalho sobre inteligência emocional, ensina que, para gerenciar adequadamente as emoções, precisamos aprender a reconhecê-las e compreender suas causas. Goleman argumenta que a inteligência emocional é um fator determinante do sucesso. Ele destaca que as emoções afetam nossos pensamentos e comportamentos e que podemos melhorar nossas relações, nossa saúde e nosso bem-estar por meio de um gerenciamento emocional adequado. Ressalta também a importância de desenvolver a habilidade de controlar as emoções em situações difíceis.

Marshall Rosenberg, fundador da comunicação não violenta, acredita que, para gerenciar adequadamente nossas emoções, devemos aprender a expressá-las de maneira clara, sem julgamentos ou autocríticas, assim como é relevante saber ouvir e compreender as emoções dos outros para criar relacionamentos mais saudáveis e profundos. A abordagem da comunicação não violenta de Rosenberg tem sido aplicada em diversas áreas, incluindo relacionamentos e desenvolvimento pessoal, resolução de conflitos e liderança.

É relevante compreender que a mudança para uma mentalidade positiva e de crescimento e riqueza requer um trabalho dedicado de avaliação de opções e de tomadas de decisões, bem como desenvolver habilidades essenciais, como enfrentar medos e gerenciar emoções. O medo pode nos impedir de assumir riscos necessários para alcançar nossas metas, e é preciso aprender a lidar com ele de maneira produtiva. Além disso, gerenciar nossas emoções, especialmente as negativas, é fundamental para manter a motivação e o foco ao longo do caminho.

Janguiê Diniz – Fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional – Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo

2024-07-03