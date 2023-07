Economia Atividade do comércio marca alta de 0,4% em junho no Brasil

No comparativo entre junho deste ano e o mesmo mês de 2022, o crescimento da atividade física do comércio foi de 2,6%

As vendas do varejo físico brasileiro cresceram 0,4% em junho na comparação com o mês anterior. Conforme o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, essa foi, mesmo que tímida, a segunda alta de 2023, ano que marcou números negativos desde janeiro até abril, consecutivamente.

No comparativo entre junho deste ano e o mesmo mês de 2022, o crescimento da atividade física do comércio foi de 2,6%. Nesse cenário, foi o setor de “Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Informática”, que teve a maior expansão, essa de 8,8%, seguido pelo de “Combustíveis e Lubrificantes”, que cresceu 5,9%.

De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, “a atividade do comércio ainda enfrenta desafios, pois o poder de compra dos consumidores ainda segue impactado pela inflação e pelos juros altos. Além disto, parte da população está inadimplente. Sem uma melhora mais consistente da renda dos consumidores, as altas do varejo devem continuar tímidas. Mas, mesmo assim, retratam melhora, já que o início do ano foi marcado por uma sequência de quedas.”

A análise por setor revelou o maior percentual para o segmento de “Veículos, Motos e Peças”, que marcou alta de 5,4%. O varejo de “Tecidos, Vestuários, Calçados e Acessórios” também teve destaque, com crescimento de 2,5%. O único setor que registrou baixa foi o de “Material de Construção”.

