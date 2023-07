Rio Grande do Sul Avançam as obras de alargamento na ponte sobre o Arroio Boa Vista no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

No momento, são executadas obras dos novos pilares e, posteriormente, virão as ações de lançamento de vigas Foto: CCR ViaSul/Divulgação Foto: CCR ViaSul/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Avançam as obras na ponte sobre o Arroio Boa Vista, na região do km 350 da BR-386, em Estrela, no Vale do Taquari. As intervenções acontecem em ambos os sentidos da rodovia e preveem o alargamento da estrutura com implantação de acostamento e passeio, além das ações de construção da faixa adicional, que já vêm acontecendo.

No momento, são executadas obras dos novos pilares e, posteriormente, virão as ações de lançamento de vigas e adequações de laje, que darão suporte ao novo trecho a ser construído. Ao longo de toda a execução da obra serão cerca de 40 trabalhadores utilizando, aproximadamente, 10 equipamentos.

A concessionária CCR ViaSul destaca que, durante a execução destes trabalhos iniciais, é baixa a interferência no tráfego, podendo haver eventuais bloqueios de pista temporários. Porém, com a evolução das obras, novos bloqueios poderão ocorrer. Por isso, a orientação é de que os motoristas reduzam a velocidade na proximidade dos trechos, respeitando a sinalização.

Ao todo, na BR-386 no trecho entre Canoas e Carazinho, serão duplicados 225,2 quilômetros da rodovia, com 10,2 quilômetros de construção de faixas adicionais e 75,5 quilômetros de novas vias marginais. Ainda, serão construídos 52 novos acessos, 28 novas interconexões, 27 retornos em nível, 18 novas passarelas, quatro passagens inferiores e 58,3 quilômetros de nova iluminação.

Todo esse investimento faz parte do programa de Concessão Federal no Rio Grande do Sul, tendo como órgão regulador a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

