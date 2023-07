Grêmio Suárez não está confirmado para a partida de volta contra o Bahia pela Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

O jogador vem atuando no sacrifício e pretende ir a Barcelona fazer uma consulta com um médico especializado Foto: Lucas Uebel/Grêmio Técnico disse que nem ele nem o centroavante podem garantir (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nas últimas partidas do Grêmio, a cena de Suárez com as mãos no joelho direito vem se repetindo. Na partida contra o Botafogo, neste domingo (09), não foi diferente. O centroavante repetiu o ato e ficou com expressão de muitas dores. O jogador vem atuando no sacrifício e pretende ir a Barcelona fazer uma consulta com um médico especializado.

Após a derrota, o técnico Renato Portaluppi mostrou incômodo com as perguntas sobre as dores do centroavante e não garantiu a presença dele no jogo de quarta-feira (12) contra o Bahia, pela Copa do Brasil, na Arena.

“Não adianta a gente ficar falando do Suárez todo jogo. O Suárez joga, mas amanhã pode estar com dores, pode estar sem dores. É uma incógnita. Eu vou falando com ele, me acertando no dia a dia. Não adianta eu falar se ele joga quarta. Posso falar aqui que ele vai jogar, mas aí chega na quarta e ele pode falar que está com dores. Então não adianta eu falar porque não tenho a resposta e nem ele. Vai depender das dores dele”, disse o treinador.

O uruguaio foi substituído apenas aos 42 minutos da etapa final. Após o segundo gol do Botafogo, o jogador já foi em direção ao banco de reservas mancando.

No jogo de ida, na Arena Fonte Nova, o centroavante sentiu dores durante o aquecimento e pediu para ficar de fora da partida. Após a partida de volta da Copa do Brasil, o clube gaúcho terá um período de dez dias sem jogos. Existe a possibilidade de Suárez viajar para a Espanha neste período.

