Inter “Fomos dominados”, diz o técnico Mano Menezes após a derrota do Inter diante do Fluminense

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O treinador Mano Menezes disse que a derrota foi merecida, apesar de melhora no segundo tempo Foto: Reprodução/Inter O treinador disse que a derrota foi merecida, apesar de melhora no segundo tempo (Foto: Reprodução/Inter ) Foto: Reprodução/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a derrota do Inter para o Fluminense por 2 a 0 neste domingo (09), o técnico Mano Menezes viu o resultado negativo como justo. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador colorado reconheceu que o time estava abaixo do esperado e acabou sendo dominado pelo tricolor das laranjeiras.

Mano Menezes foi sincero ao avaliar os problemas apresentados pela equipe durante a partida. O treinador lamentou e disse que a equipe ficou devendo no primeiro tempo na marcação e na criação das jogadas.

“Fizemos um primeiro tempo muito ruim. Não marcamos bem, não organizamos bem e, por consequência, não atacamos bem apesar de ter três atacantes. Não fomos uma equipe equilibrada para os fundamentos do jogo. O Fluminense tem uma criação muito boa, das melhores do campeonato”, disse o treinador.

O comandante colorado disse que foi trabalhado ao longo da semana para segurar o Fluminense. Quando o rival estivesse com o domínio da bola, a ideia era que Enner Valencia estivesse perto de Luiz Adriano no ataque. Na partida, em nenhum momento a jogada aconteceu.

“Sabia como fariam e nos preparamos para tentar neutralizar com os três de meio. Fizemos uma parte com Pena pela esquerda e tentamos aproximar Valencia de Luiz Adriano para Bustos ter o corredor de fora. Não conseguimos. Por consequência, fomos dominados a ponto de quase não concluir”, disse Mano.

Com a derrota, o Inter soma 21 pontos e está em décimo lugar no Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho volta a campo no próximo domingo (16) quando recebe o Palmeiras, às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/fomos-dominados-diz-o-tecnico-mano-menezes-apos-a-derrota-do-inter-diante-do-fluminense/

“Fomos dominados”, diz o técnico Mano Menezes após a derrota do Inter diante do Fluminense

2023-07-10