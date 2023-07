Grêmio Grêmio perde gols e conhece a sua primeira derrota na Arena em 2023

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

O treinador gostou da atuação da equipe e reclamou da arbitragem Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio conheceu a sua primeira derrota na Arena, em Porto Alegre, nesta temporada. Neste domingo (09), o clube gaúcho perdeu para o Botafogo por 2 a 0, pela 14° rodada do Brasileirão. O técnico Renato Portaluppi elogiou a equipe, reclamou do VAR e mandou um recado para a comissão de arbitragem da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A partida foi de muitas oportunidades para ambos os lados. O Grêmio teve chances para abrir o placar com Suárez, Cristaldo e Reinaldo, mas acabaram desperdiçando. O camisa 9 colocou uma bola na trave e tentou uma bola por cobertura. Mesmo na derrota, o técnico gremista elogiou a equipe e classificou a atuação como uma das melhores da temporada.

“O que me deixa feliz hoje, lógico que ninguém gosta de perder, foi a atuação da equipe. Muito boa. Uma das melhores do ano. Criamos no segundo tempo, infelizmente não fizemos os gols nas oportunidades que apareceram”, disse Renato.

Após os elogios, Renato fez duras críticas a arbitragem direcionadas ao presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme. O treinador reclamou de um suposto pênalti não marcado para o Tricolor quando o jogo estava empatado em 0 a 0. Bitello foi puxado por Marçal dentro da grande área do Botafogo, aos oito minutos da etapa final.

“Hoje o jogo estava 0 a 0 e tivemos um pênalti no Bitello. O que eu quero falar pro Seneme é: por que o VAR não chama o árbitro nesses lances? Estou falando isso porque tenho convicção do que eu estou falando. Vi no vestiário os lances. Quero saber se o Seneme vem a público e me explica se é pênalti ou não é. Mostra o jogo do Santos hoje de manhã e pega nosso lance contra o Bahia. Me explica o que é ou não pênalti. Você tem que vir a público e explicar”, destacou Renato.

Com a derrota, o Grêmio caiu para a terceira posição na tabela, com 26 pontos. O Tricolor se reapresenta na tarde desta segunda-feira (10) e começa a preparação para o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, nesta quarta-feira (12), às 19h, na Arena.

2023-07-10