Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Nos cinco meses anteriores, foram quatro quedas e uma alta, mas ainda assim o índice segue bem acima, 8,4%, do nível anterior ao da pandemia, em fevereiro de 2020 Foto: Agência Brasil (Foto: Ag. Brasil) Foto: Agência Brasil

Depois da forte queda de 3,8% registrada na abertura do ano, o IDI-RS (Índice de Desempenho Industrial) de fevereiro, divulgado nesta segunda-feira (03) pela Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), apresentou estabilidade de 0,1%, na comparação com ajuste sazonal em relação a janeiro.

Nos cinco meses anteriores, foram quatro quedas e uma alta, mas ainda assim o índice segue bem acima, 8,4%, do nível anterior ao da pandemia, em fevereiro de 2020. “Esta acomodação não altera a trajetória claramente declinante observada desde setembro último, mesmo operando em patamares elevados se considerarmos o período pré-pandemia”, diz o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry.

O presidente da Fiergs alerta que o cenário econômico segue muito adverso, com elevados níveis de incerteza e de juros, desaceleração econômica e queda da demanda doméstica e externa, apontando para um desempenho bastante modesto e volátil nos próximos meses.

“Somente uma agenda fiscal crível para equilibrar as contas públicas, que ajude o Banco Central a iniciar uma redução dos juros, pode gerar um choque positivo capaz de mudar esse quadro”, reforça Petry.

O IDI-RS é formado por seis indicadores, sendo que a estabilidade no mês repercutiu desempenhos díspares. Avançaram o faturamento real (2,1%), as horas trabalhadas na produção (1,9%) e a utilização da capacidade instalada – UCI – subiu 0,3 ponto percentual. As quedas ocorreram em nas compras industriais (3,1%) e na massa salarial real (1,7%), enquanto o emprego se manteve estável após quatro recuos consecutivos.

Na comparação anual, o IDI-RS recuou 1,2% ante fevereiro de 2022, a segunda queda seguida depois de 28 meses consecutivos de crescimento, o que desacelerou a taxa negativa anual para 1,7% no acumulado do primeiro bimestre de 2023 (-2,3% em janeiro) relativamente ao período equivalente do ano passado.

Na abertura por componentes, a retração no índice de atividade nos dois primeiros meses do ano repercutiu principalmente na intensa redução das compras industriais (11,8%), e, em menor medida, nos recuos do faturamento real (2%) e da UCI (2,2 pontos percentuais) em relação com o mesmo período de 2022. Por outro lado, cresceram as horas trabalhadas na produção, 1,4%; o emprego, 1,9%; e a massa salarial real, 13,9%.

A atividade industrial gaúcha iniciou 2023 com perdas disseminadas entre os setores, em dez dos 16 pesquisados, ao serem comparados os primeiros bimestres de 2023 e de 2022. As perdas mais importantes vieram de Produtos de metal, 8,4%; Metalurgia, 20,6%; e Veículos automotores, 2%. Em contrapartida, subiram Alimentos, 6,3%, e Couros e calçados, 4,8%.

