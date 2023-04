Grêmio Grêmio fez proposta pelo atacante Facundo Pelistri, do Manchester United

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

A proposta do clube gaúcho era pagando apenas o salário mensal do jogador Foto: Reprodução/Manchester United

Buscando opções para o ataque, o Grêmio fez uma proposta oficial ao Mancheter United para a contratação do atacante uruguaio Facundo Pelistri, de 21 anos, formado no Peñarol. Na última temporada, o atleta foi emprestado ao Alavés, da Espanha. A proposta foi recusada pelo Manchester United

A proposta do clube gaúcho era pagando apenas o salário mensal do jogador. Na Europa, Facundo recebe cerca de 1,2 milhão de euros, 6,5 por temporada. No Brasil, iria receber cerca de R$ 500 mil mensais.

A proposta de contratação do Grêmio foi recusada pelo Manchester United. A ideia do clube inglês é que o atacante permaneça na Europa. Existe uma chance do mesmo ser utilizado no elenco do Manchester. Caso isso não aconteça, ele deve continuar sendo emprestado para ganhar experiência.

A direção gremista vê a negociação com o atacante por encerrada. Existiu de fato uma tentativa com proposta, mas o clube acabou recusando.

