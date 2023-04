O Inter segue procurando reforços para a temporada. Desta vez, o clube gaúcho está em negociação com o Caxias pelo atacante Jean Dias, um dos destaques do Gauchão pelo clube da Serra. Uma reunião nesta semana tratará da negociação entre o jogador e os clubes.

As duas direções já confirmaram a negociação. O Colorado tem interesse no jogador, mas para poder contar com o futebol de Jean na temporada precisará pagar a multa rescisória do atleta. A multa é no valor de R$ 300 mil.