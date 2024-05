Geral Atividades serão retomadas em 22 escolas da rede municipal de Porto Alegre nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Outras 16 unidades devem voltar ao funcionamento nesta terça-feira (21). (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre informou que 22 escolas da rede municipal de ensino irão retomar as atividades nesta segunda-feira (20). Outras 16 unidades devem voltar ao funcionamento nesta terça-feira (21). A Secretaria Municipal de Educação determinou o reinício das aulas em todas as unidades que não foram atingidas diretamente pelas cheias e que contam com abastecimento de água e energia elétrica.

“Uma lição deixada pelo triste período da pandemia foi a de que não podemos manter nossos alunos longe da escola por muito tempo. A retomada das aulas é essencial para a aprendizagem dos estudantes e, da mesma forma, para a volta ao cotidiano da cidade”, explica o secretário de Educação, José Paulo da Rosa.

“Além da retomada das nossas unidades próprias, mais de 100 escolas de educação infantis conveniadas à prefeitura também entram em funcionamento na segunda-feira. Cerca de 50% dos nossos alunos retornarão às aulas normalmente”, segue o secretário.

Em relação aos servidores das escolas, a Coordenação de Recursos Humanos orienta que aqueles que tenham sido diretamente afetados pela enchente não precisarão retornar de imediato. “É um momento de retomada. Assim como alinhamos a abertura das escolas que estão em condições, contamos com a atuação dos servidores que estão aptos a atuar neste momento de acolhimento”, completa o titular da Smed.

O Ministério de Educação flexibilizou o calendário escolar do Rio Grande do Sul e, neste primeiro momento, a orientação da Smed é de que as escolas realizem atividades lúdicas e recreativas, além de garantir o acolhimento e as refeições aos estudantes. Será realizado o registro de presença dos alunos, justificando-se a ausência dos atingidos pelas cheias.

Escolas atingidas

Praticamente todas as 99 escolas próprias e as 219 parceirizadas foram atingidas; 14 escolas próprias e 12 da rede conveniada estão total ou parcialmente alagadas, com registros de grande perda de infraestrutura; e outras 11 próprias e 53 conveniadas têm danos como destelhamentos parciais e infiltrações.

Com o recuo das águas, foi possível acessar as escolas de educação infantil Cantinho Amigo (Azenha) e Tio Barnabé (Azenha) e de ensino fundamental Porto Alegre (Centro Histórico), que estavam alagadas. Nestas unidades iniciou-se o processo de limpeza e recuperação das estruturas.

Além disso, três escolas próprias de Ensino Fundamental estão operando como abrigos: Aramy Silva (bairro Camaquã), Elyseu Paglioli (Cristal) e Grande Oriente do Rio Grande do Sul (Rubem Berta).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/atividades-serao-retomadas-em-22-escolas-da-rede-municipal-de-porto-alegre-nesta-segunda-feira/

Atividades serão retomadas em 22 escolas da rede municipal de Porto Alegre nesta segunda-feira

2024-05-19