Mohammadi é, há mais de uma década, uma das principais defensoras dos direitos das mulheres no Irã Foto: Divulgação Mohammadi é, há mais de uma década, uma das principais defensoras dos direitos das mulheres no Irã. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A ativista iraniana Narges Mohammadi é a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz 2023. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (6) em Oslo, capital da Noruega.

Ela foi laureada “pela sua luta contra a opressão das mulheres no Irã e pela sua luta para promover os direitos humanos e a liberdade para todos”.

Condenada a penas que somam mais de 30 anos de prisão e 154 chibatadas, Mohammadi, de 51 anos, está presa. Engenheira e colunista de jornais, ela é, há mais de uma década, uma das principais defensoras dos direitos das mulheres e da abolição da pena de morte no Irã, um dos países que mais utiliza esse método de punição.

Mesmo atrás das grades, Mohammadi é vice-diretora do Centro de Defensores dos Direitos Humanos do Irã, organização não-governamental liderada por Shirin Ebadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 2003.

Sua vitória neste ano é também um reconhecimento do Comitê do Prêmio Nobel à luta de mulheres pelo mundo, disse a presidente do órgão, Berit Reiss-Andersen, que fez o anúncio do prêmio.

Mohammadi é a 19ª mulher vencedora do Nobel da Paz, que tem 122 anos de existência. A última mulher premiada havia sido a jornalista filipina Maria Ressa, em 2021.

Após o anúncio, o marido de Mohammadi disse que “esse prêmio vai encorajar a luta dela pelos direitos humanos”. “Este é um prêmio para o movimento pelas mulheres, pela vida e pela liberdade”.

O Nobel da Paz será entregue em Oslo no dia 10 de dezembro. A vencedora receberá 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 5 milhões).

