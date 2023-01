Mundo Ativistas ambientais voltam a atacar obra na Itália

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Segundo informações policiais, ao menos 11 pessoas estavam envolvidas na ação. Foto: Reprodução Segundo informações policiais, ao menos 11 pessoas estavam envolvidas na ação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Ativistas ambientais do grupo Última Geração atacaram com tinta mais uma obra na Itália neste domingo (15) e três deles foram presos e levados para a delegacia. Dessa vez, a escultura “Love”, de Maurizio Cattelan, que fica na praça da Bolsa de Valores de Milão foi manchada com tinta amarela.

A obra, mas comumente conhecida como “O dedo”, por mostrar o dedo do meio apenas, precisará passar por processo de limpeza.

Em frente ao local, eles levaram um cartaz com o escrito “parem subsídios aos combustíveis fósseis”.

Segundo informações policiais, ao menos 11 pessoas estavam envolvidas na ação, mas os três detidos foram quem lançaram tinta contra a escultura: um homem e uma mulher, ambos de 24 anos, e um homem de 39.

O grupo italiano, que é um braço do movimento Extinction Rebellion, que diz lutar contra o colapso do clima no mundo, já fez vários ataques contra obras de arte no país, como contra um quadro de Vincent Van Gogh, no Palazzo Bonaparte, em Roma, e também contra prédios públicos – do Senado e do Teatro alla Scala.

