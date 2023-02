Grêmio Atleta da base do Grêmio vence Sul-Americano com a Seleção Brasileira Sub-20

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O volante Ronald marcou dois gols e ajudou a seleção na conquista do título e a vaga para o Mundial Foto: Rafael Ribeiro/CBF O volante Ronald marcou dois gols e ajudou nossa seleção na conquista do título e a vaga para o mundial Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após 12 nos de jejum, a Seleção Brasileira conquistou o Sul-Americano da categoria sub-20 na noite deste domingo (12), na Colômbia. Uma das peças fundamentais para o triunfo foi o volante Ronald, autor de dois gols na campanha invicta da seleção. Formado nas categorias de base do Grêmio, iniciou sua trajetória ainda nas escolinhas do Tricolor no Cristal.

O técnico Ramon Menezes comandou a equipe que em nove partidas, venceu sete e empatou duas vezes, ambas contra a Colômbia, anfitriã do torneio. Além do título, o Brasil confirmou uma vaga para o Mundial da categoria que não participava desde 2015. A competição será disputada em maio deste ano na Indonésia.

Em uma das atuações de Ronald, o perfil oficial da Conmebol chegou a destacar o jovem como “O Homem da Virada”, reforçando os números do volante na partida.

O atleta falou sobre esse importante momento em sua carreira: “Uma experiência incrível em poder ajudar a seleção com esse título e contribuindo com gols. Conquistamos a vaga para o Brasil no Mundial. Estou muito feliz por tudo que vem acontecendo, desde meu começo lá nas escolinhas do Cristal, passando agora na base do Tricolor e chegando na base da seleção. Espero aprender muito mais e seguir evoluindo”, destacou Ronald.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/atleta-da-base-do-gremio-vence-sul-americano-com-a-selecao-brasileira-sub-20/

Atleta da base do Grêmio vence Sul-Americano com a Seleção Brasileira Sub-20