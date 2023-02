Inter Mário Fernandes fica fora de treino do Inter e tem chances remotas de enfrentar o São José no Gauchão

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2023

Lateral-direito (foto) entrou em protocolo de concussão após se chocar com Johnny durante a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas Foto: Ricardo Duarte/Inter Lateral-direito entrou em protocolo de concussão após se chocar com Johnny durante a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter iniciou a preparação para o confronto diante do São José no Campeonato Gaúcho. Sem Mário Fernandes, mas com Gabriel Mercado, o trabalho desta segunda-feira (13) contou com a presença dos reservas ou jogadores que não foram relacionados na vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas.

Mário Fernandes não participou do treinamento. O lateral-direito, que permaneceu apenas cinco minutos no Bento Freitas, está em protocolo de concussão após trombar de cabeça com Johnny.

O camisa 2, que esteve no Centro de Treinamentos Parque Gigante na ensolarada manhã desta segunda-feira, levou oito pontos no supercílio esquerdo. A previsão é que siga ausente das próximas atividades, o que torna sua presença na quinta-feira (16) improvável.

O Inter volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira (14). O duelo com o São José será disputado quinta-feira, às 21h30, no Beira-Rio. A partida é válida pela oitava rodada do Gauchão. O time de Mano Menezes está em terceiro lugar com 13 pontos, oito atrás do líder Grêmio.

