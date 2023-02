Inter Inter se reapresenta após vencer o Brasil de Pelotas no Gauchão

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A semana será de preparação para o próximo compromisso no Gauchão, diante do São José-POA Foto: Ricardo Duarte/Inter Ricardo Duarte Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter está de volta aos treinos. Após vencer o Brasil de Pelotas por 1 a 0, gol de Pedro Henrique, jogando fora de casa, a equipe se reapresentou na manhã desta segunda-feira (13), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. A semana será de preparação para o próximo compromisso no Gauchão, diante do São José-POA.

O primeiro treinamento começou na academia. Os jogadores que iniciaram a partida contra o Brasil fizeram exercícios físicos e regenerativos na parte interna. Já o restante do grupo fez trabalho físico e logo depois foi ao gramado para atividades com bola. O treinador Mano Menezes comandou um treino coletivo, junto com alguns atletas do Celeiro de Ases.

O Colorado soma 13 pontos no Gauchão e ocupa o terceiro lugar na tabela, com a mesma pontuação do segundo colocado. O confronto com o São José-POA está marcado para quinta-feira (16), às 21h30, no estádio Beira-Rio, pela oitava rodada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-se-reapresenta-apos-vencer-o-brasil-de-pelotas-no-gauchao/

Inter se reapresenta após vencer o Brasil de Pelotas no Gauchão