Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Dujardin já havia emitido um pedido de desculpas e afirmado que isso era "completamente fora do personagem". Foto: Divulgação Dujardin já havia emitido um pedido de desculpas e afirmado que isso era "completamente fora do personagem". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A atleta de hipismo Charlotte Dujardin foi demitida do cargo de embaixadora da instituição de caridade Brooke, dedicada a melhorar a vida de cavalos, burros e mulas. A britânica se retirou da disputa nos Jogos Olímpicos de Paris depois de ter um vídeo vazado com má conduta em um treinamento.

Nas imagens, Dujardin aparece batendo no cavalo com um chicote longo dezenas de vezes em um minuto durante uma aula com uma aluna de 19 anos em seu estábulo particular.

“Estamos profundamente perturbados ao saber do vídeo recente de Charlotte Dujardin e compreendemos a ação tomada pelo órgão regulador do esporte equestre. Nosso ethos inteiro gira em torno da bondade e compaixão pelos cavalos, e ver o oposto disso vindo de alguém com um perfil tão elevado é extremamente decepcionante”, diz a instituição em nota.

Como embaixadora da Brooke, Dujardin já havia viajado para a Índia para um documentário exibido na televisão. Ela visitou aldeias nos arredores de Nova Déli e testemunhou o trabalho feito na Índia com animais usados para trabalho.

“Não pode haver justificativa para o mau tratamento de animais e claramente qualquer comportamento desse tipo é incompatível com representar a Brooke”, finaliza a nota.

O surgimento do vídeo, revelado pelo programa Good Morning Britain, enterrou as chances de Dujardin competir em Paris 2024. Em comunicado, além da suspensão provisória da atleta britânica, a federação confirma o conteúdo do vídeo: Dujardin maltratou um animal e teve o caso revelado por uma fonte anônima, que contratou um advogado para enviar o vídeo à federação internacional.

“Estamos muito desapontados com este caso, especialmente por estar tão próximo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No entanto é nossa responsabilidade e crucial que abordemos qualquer caso de abuso, já que o bem-estar dos cavalos não pode ser comprometido”, declarou Ingmar De Vos, presidente da FEI.

Dujardin já havia emitido um pedido de desculpas e afirmado que isso era “completamente fora do personagem” e um “erro de julgamento”. Ela não havia viajado para a França antes de se retirar três dias antes da Cerimônia de Abertura no Sena.

Em nota publicada em seu Instagram, ela explica que a decisão de deixar a Olímpiada se deu após uma denúncia de maus-tratos chegar a Federação Internacional de Esportes Equestres (FEI). “Surgiu um vídeo de quatro anos atrás que me mostra cometendo um erro de julgamento durante uma sessão de treinamento. […] O que aconteceu foi completamente fora do meu normal e não reflete como eu treino meus cavalos ou meus alunos; no entanto, não há desculpas.”

