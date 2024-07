Olimpíada Celular, camisinha e mais: atletas recebem kit na chegada à Olimpíada de Paris

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

O celular e as camisinhas foram os itens que mais chamaram a atenção do público. Foto: Reprodução

Antes de começarem a disputar as medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, os atletas de todos os países estão sendo “mimados” pelo comitê organizador local. Ao chegarem na capital francesa, os esportistas ganharam um kit com alguns itens essenciais, com destaques para um celular e duas camisinhas.

A velejadora canadense Sarah Douglas mostrou nas suas redes sociais tudo que um atleta recebe ao chegar na Vila Olímpica dos Jogos de Paris. No vídeo, é possível ver que os esportistas ganham um guia turístico portátil, duas garrafas d’água, um celular de última geração de um patrocinador da Olimpíadas uma necessaire com filtro solar e outros cosméticos e preservativos.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informou que todos os atletas recebem esse kit de boas-vindas do comitê organizador local quando entram na área dos esportistas. O celular e as camisinhas foram os itens que mais chamaram a atenção do público.

Cerimônia

Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos de Verão, a cerimônia de abertura não acontecerá em um estádio, sendo realizada no rio Sena. A expectativa de audiência do Comitê Olímpico Internacional (COI) é de 1,5 bilhão de telespectadores (televisão e online) e 600 mil pessoas no evento presencial.

O desfile dos atletas contará com barcos para cada delegação. O evento, na sexta-feira (26), partirá da ponte Austerlitz, ao lado do Jardin des Plantes, às 19h30min no horário local (14h30min em Brasília) e percorrerá as duas ilhas no centro da cidade (a Île Saint Louis e a Île de la Cité).

Os barcos serão equipados com câmeras para permitir que o público acompanhe os atletas de perto. A cerimônia terminará seu percurso de 6 km em frente ao Trocadéro, onde acontecerão os últimos shows.

Monumentos como a catedral de Notre-Dame, o Museu do Louvre, a Pont des Arts, Pont Neuf, Pont Alexandre III e o Museu d’Orsay poderão ser vistos no decorrer do percurso da abertura.

A cerimônia será aberta ao público, com entrada gratuita para a maioria dos espectadores. Os torcedores não precisarão de ingressos para acessar o cais superior, mas aqueles que desejarem entrar no cais inferior, da ponte Austerlitz à ponte Iéna, precisarão comprar ingressos. O evento contará com oitenta telões e alto-falantes.

