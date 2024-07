Olimpíada Lady Gaga se junta à Céline Dion em show na abertura da Olimpíada

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Nos últimos anos, Céline Dion (E) tem enfrentado uma dura batalha contra a Síndrome da Pessoa Rígida. Foto: Reprodução/X Nos últimos anos, Céline Dion (E) tem enfrentado uma dura batalha contra a Síndrome da Pessoa Rígida. (Foto: Reprodução/X) Foto: Reprodução/X

Os rumores sobre a participação de Céline Dion na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 seguem deixando os fãs eufóricos e com alta expectativa sobre o possível retorno da cantora canadense.

No início da semana, a revista Variety e o jornal francês Le Parisien divulgaram que a artista seria o nome principal para abrir o maior evento esportivo do mundo, que acontece nesta sexta-feira (26), no Rio Sena, na França.

Embora a informação não tenha sido confirmada ainda, Céline foi vista desembarcando no país, reforçando ainda mais os rumores sobre sua apresentação na cerimônia.

Ela, no entanto, parece que não será a única estrela da música cotada para a abertura olímpica. Conforme a imprensa internacional repercutiu nesta quarta-feira (24), Lady Gaga também pode performar no evento.

A cantora americana foi vista em Paris e, segundo as informações, se juntará à Céline em uma performance histórica. Thierry Moreau, da rádio RMC, afirmou que as duas estariam ensaiando o clássico “La Vie en Rose”, de Edith Piaf, para um dueto especial na cerimônia.

Vale lembrar que Céline está afastada dos palcos desde dezembro de 2022, quando recebeu o diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida.

Condição de Dion

Nos últimos anos, Céline Dion tem enfrentado uma dura batalha contra a Síndrome da Pessoa Rígida – uma doença autoimune que provoca rigidez muscular progressiva, onde o paciente vai desenvolvendo espasmos intensos e dolorosos, afetando a qualidade de vida.

No caso de Céline, como relatou em seu recente documentário, a doença impactou drasticamente sua capacidade de controlar a voz. Com isso, ela se viu obrigada a fazer uma pausa em sua carreira.

Nascida em 1968, a cantora canadense alcançou a fama mundial após lançar vários álbuns de sucesso, como o “Falling into You”, em 1996, e “Let’s Talk About Love”, em 1997. No decorrer dos anos, ela foi conquistando cada vez mais o coração de milhões de fãs com seu talento e carisma.

Além disso, Céline Dion também se consagrou como uma das maiores artistas da indústria musical, após receber inúmeros prêmios e recordes de vendas com seus clássicos discos.

