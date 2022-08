Futebol Atletas do Grêmio fazem treino focado em marcação e pressão no adversário

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Roger Machado levou todos os atletas a campo para as atividades. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na tarde desta quarta-feira (24), o plantel gremista volta ao gramado do CT Presidente Luiz Carvalho para mais um treinamento focado no próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro Série B, o Ituano.

Diferente do primeiro trabalho realizado nesta semana, na terça todos os atletas estiveram a campo para as atividades técnicas, que tiveram foco em pressão no ataque, finalização e marcação. No início, os atletas fizeram um treino de mobilidade e aquecimento, sob o comando do preparador físico Reverson Pimentel. Já em outra parte do campo, os goleiros Brenno, Gabriel Grando, Adriel e Thiago realizaram atividades com o preparador Mauri Lima.

Na parte técnica, o auxiliar Roberto Ribas orientou todo o grupo em um treinamento em campo reduzido, em formato de octógono. Um time base, com nove jogadores, tinha o objetivo de trocar oito passes e finalizar a gol. O restante dos atletas, divididos em três grupos, com cinco em cada, precisavam realizar a marcação, não deixando a equipe balançar as redes.

Na segunda parte da tarde de terça, os atletas que iniciaram o jogo deixaram as atividades por preservação. O restante realizou um trabalho junto ao técnico Roger Machado, de cruzamento e finalização, também em campo reduzido. A bola era alçada na área para os atletas marcarem o gol.

Na sequência, o plantel foi dividido em dois grupos, em sete contra sete, para um trabalho de ataque e defesa, fechando a preparação do dia.

O próximo compromisso do Grêmio é contra o Ituano, às 19h de sexta-feira (26), na Arena. A partida é válida pela 26ª rodada da competição.

O Tricolor entra em campo com 44 pontos e na terceira posição da tabela de classificação.

