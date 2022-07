Futebol Atletas do Inter têm o terceiro treino da semana nesta quinta

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

Inter e Atlético-MG se enfrentam no próximo domingo (31), no Beira-Rio. (Foto: Ricardo Duarte/Sport Club Internacional)

O elenco colorado volta a treinar na manhã quinta-feira (28), dando sequência na preparação para o duelo de domingo (31) contra o Atlético de Minas Gerais. Este é o terceiro treinamento da semana que ocorre no CT Parque Gigante. A bola começa a rolar às 16h, no Beira-Rio, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As novidades desta semana são as presenças de Renê e Bustos. Os dois laterais treinam normalmente com o grupo e ficam à disposição da equipe técnica para o jogo contra o Atlético-MG.

Taison e Alan Patrick treinam em separado, seguindo o trabalho de recuperação.

As atividades desta quarta-feira (27) compuseram o segundo treino da semana. Mano Menezes comandou diversos exercícios no gramado. Primeiro foram os trabalhos físicos, seguido por um exercício de posse de bola em curto espaço. Depois, um treino tático, onde o técnico foi ajustando detalhes junto ao time que entrará em campo no próximo domingo.

As duas equipes têm confronto direto na tabela de classificação, já que apenas dois pontos separam Inter e Atlético.

Futebol feminino

Nesta quarta-feira (27), as atletas coloradas Gabriela Kasper Barbieri e Priscila Flor da Silva foram convocadas para disputar a Copa do Mundo Sub-20, que acontece na Costa Rica, no mês de agosto. A estreia da Seleção Brasileira no Mundial será diante da Espanha, no dia 10 de agosto.

Gabi Barbieri chegou ao Colorado em 2020, proveniente da Chapecoense. Pelo Inter, foi campeã da Libertadores Sub-16 e venceu o Gauchão do ano passado.

Priscila chegou no Clube em 2021, foi artilheira das Gurias no seu primeiro ano como profissional e conquistou a Copa Gaúcha Sub-17 do ano passado. No ano de 2022, foi peça fundamental nos títulos Nacionais Sub-17 e Sub-20.

