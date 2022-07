A intenção da direção era dar continuidade ao trabalho de Marquinhos, que atuava como auxiliar de Pavan desde que voltou ao Colorado em agosto de 2021, ainda com Diego Aguirre no comando. Os dois profissionais têm uma longa relação, a ponto de Pavan considerar Marquinhos o seu mentor.

Com isso, o Inter terá de ir ao mercado em busca de um substituto. Enquanto o novo treinador de goleiros não é contratado, Leonardo Martins, funcionário das categorias de base, assume o cargo interinamente. Na reapresentação do elenco nesta terça, ele trabalhou com Daniel, Keiller, Emerson Júnior e Anthoni.

A busca por um novo preparador de goleiros se soma a necessidade de reforçar o grupo de Mano Menezes com um lateral-direito e um centroavante para a sequência do Brasileirão e Sul-Americana. O clube também debate no bastidor alternativas para assumir a vice-presidência de futebol.