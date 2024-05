Porto Alegre Nível das águas do Guaíba fica abaixo de 4 metros pela primeira vez desde o dia 3 deste mês

Por Marcelo Warth | 22 de maio de 2024

A cota de inundação do Guaíba é de 3 metros Foto: Divulgação A cota de inundação do Guaíba é de 3 metros. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As águas do Guaíba, em Porto Alegre, ficaram abaixo de 4 metros pela primeira vez desde o dia 3 deste mês, ao atingirem 3,99 metros no fim da noite de terça-feira (21). Nesta quarta-feira (22), o nível amanheceu em 3,93 metros.

A cota de inundação é de 3 metros. No dia 5 deste mês, o nível do Guaíba atingiu a marca recorde de 5,35 metros. A cheia provocou a inundação do Centro Histórico e de outros bairros da Capital. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas.

Com o recuo do nível do lago, os alagamentos já diminuíram em diversos pontos da Capital. O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), moradores e comerciantes atuam na limpeza desses locais e contabilizam os prejuízos causados pelas inundações.

