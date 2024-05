Polícia Empresa de caminhão-pipa que vendia água do sistema público é autuada em Porto Alegre

22 de maio de 2024

Notas fiscais também confirmaram a cobrança de preço abusivo. (Foto: Divulgação)

Uma empresa de caminhão-pipa que estava coletando água do sistema público de Porto Alegre e revendendo para condomínios residenciais foi autuada na terça-feira (21) pela força-tarefa coordenada pelo MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul, em parceria com o Procon Estadual, Procon da Capital e Delegacia de Polícia do Consumidor.

Notas fiscais também confirmaram a cobrança de preço abusivo. Antes da enchente, uma carga de 10 mil litros de água era vendida a R$ 2,1 mil. Neste momento de calamidade pública, em que diversos bairros de Porto Alegre tiveram o fornecimento de água interrompido por problemas nas estações do Dmae, o valor cobrado pelo mesmo volume chegou a R$ 4 mil.

O promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, informou que a empresa será investigada nas esferas criminal e cível. O nome dela não foi divulgado.

Os caminhões-pipas que atuam de forma regular são abastecidos a partir de aquíferos –formações rochosas subterrâneas capazes de armazenar água –, explorados a partir da construção de poços artesianos.

Empresa de caminhão-pipa que vendia água do sistema público é autuada em Porto Alegre

2024-05-22