Rio Grande do Sul Base Aérea de Canoas terá cinco voos comerciais diários a partir da próxima semana

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

A Fraport Brasil é responsável pela operação dos voos comerciais a partir da Base Aérea de Canoas Foto: Divulgação A Fraport Brasil é responsável pela operação dos voos comerciais a partir da Base Aérea de Canoas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Fraport Brasil autorizou o transporte de passageiros na Base Aérea de Canoas a partir da próxima semana. A previsão é de que o local receba 35 voos semanais, ou seja, cinco por dia, de acordo com informações divulgadas pelo governo gaúcho.

A concessionária, que administra o aeroporto Salgado Filho, inundado pelas fortes chuvas em Porto Alegre, foi designada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) como responsável pela operação dos voos comerciais a partir da Base Aérea.

O ParkShopping Canoas será usado como ponto de embarque. A estrutura do prédio, localizado na avenida Farroupilha, 4.545, fica a cerca de 3,4 quilômetros da Base Aérea. O centro comercial fará parte da operação para garantir a infraestrutura e a segurança necessárias para a realização dos voos. Os passageiros serão recebidos no shopping e direcionados aos procedimentos de embarque antes do deslocamento via terrestre até a Base Aérea.

A Latam pretende começar as operações no dia 27 deste mês, enquanto a Azul e a Gol planejam seus primeiros voos para 1º de junho. Os detalhes sobre horários dos pousos e decolagens, bem como das rotas, podem ser consultados com as companhias aéreas.

“A Fraport Brasil, designada como responsável pela operação de voos comerciais com passageiros a partir da Base Aérea de Canoas e como uma das frentes da operação emergencial, está finalizando os detalhes para transportar os passageiros a partir deste local com o objetivo de garantir a infraestrutura e a segurança necessárias para a realização dos voos. A estrutura do ParkShopping Canoas fará parte desta operação, onde a Fraport receberá os passageiros para os procedimentos de segurança e embarque, antes do deslocamento via terrestre até a Base Aérea de Canoas”, informou a concessionária.

