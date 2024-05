Rio Grande do Sul Aumenta para R$ 5,2 milhões a ajuda dos Estados Unidos para o Rio Grande do Sul enfrentar as enchentes

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Segundo o governo norte-americano, o objetivo é atender as necessidades imediatas de gerenciamento de abrigos e fornecer serviços essenciais de proteção para os flagelados

O vice-secretário de Estado norte-americano, Kurt M. Campbell, anunciou nesta semana que os Estados Unidos, por meio da USAID (Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional), enviarão mais R$ 4,16 milhões ao Rio Grande do Sul, elevando para R$ 5,2 milhões o total de ajuda do governo do país aos gaúchos atingidos pelas enchentes.

O anúncio foi feito durante o Diálogo de Alto Nível Brasil-EUA, realizado em Washington como parte das comemorações aos 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. O evento contou com a presença da secretária-geral das Relações Exteriores do Brasil, embaixadora Maria Laura da Rocha, da embaixadora do Brasil nos EUA, Maria Luiza Viotti, e da embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley.

Segundo o governo norte-americano, o apoio adicional visa atender as necessidades imediatas de gerenciamento de abrigos e fornecer serviços essenciais de proteção para as pessoas que tiveram de deixar suas casas.

“Esse novo apoio se soma aos R$ 1,04 milhão já fornecidos pela USAID para facilitar o acesso à água potável, além de fornecer materiais de limpeza, kits de higiene e treinamento sobre as melhores práticas de água, saneamento e higiene. Esse apoio imediato também ofereceu o suporte psicossocial e de saúde mental para quase 5 mil pessoas em abrigos em 13 municípios”, informou o consulado dos EUA em Porto Alegre.

