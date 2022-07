Inter Inter inicia preparação para o duelo contra o Atlético-MG, no próximo domingo

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Colorado começa o returno do Brasileirão em sétimo lugar na tabela. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após um dia de folga, o grupo do Inter se reapresentou na tarde desta terça-feira (26) para iniciar os preparativos da rodada de abertura segundo turno do Campeonato Brasileiro. O adversário da vez é o Atlético-MG, no estádio Beira-Rio, às 16h do próximo domingo (31).

O técnico Mano Menezes comandou atividades físicas e técnicas no gramado. Em um primeiro momento, exercícios de posse de bola, depois um trabalho coletivo em campo reduzido, com parte do elenco – enquanto o restante fazia corridas ao redor do campo.

Recuperados de lesão, os laterais Bustos e Renê treinaram normalmente e estão à disposição para o jogo. Trata-se de um “reforço” considerável para a equipe, que há uma semana perdeu dois atletas da posição (Moisés e Heitor, respectivamente negociados para clubes da Rússia e Bélgica).

Já os meias Taison e Alan Patrick foram submetidos a exercícios leves com bola. Ambos estão em fase final de recuperação de suas contusões e devem ser poupados no domingo, mas há grande chance de que estejam no Peru para enfrentar o Melgar, quinta-feira da semana que vem (4), no primeiro confronto das quartas-de-final da Copa Sul-Americana.

Quem certamente não estará em campo e sequer na casamata é o próprio técnico Mano Menezes: ele já estava “pendurado” quando recebeu novo cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras, em São Paulo, por reclamação. Com isso, fica suspenso.

Com a derrota de 2 a 1 para o Palmeiras no domingo passado, o Inter caiu do sexto para o sétimo lugar no Brasileirão, com 30 pontos. Já o “Galo” mineiro está na quarta colocação, com 32 pontos.

Na liderança da tabela está o Palmeiras (39), seguido por Corinthians (35) e Fluminense (34). Em quinto aparece o Athletico-PR (31), depois o Flamengo em sexto, com o mesmo escore colorado mas em vantagem nos critérios qualificados.

No mais recente confronto entre Inter e Atlético-MG, válido pela primeira rodada desta edição do torneio (10 de abril), o time gaúcho – ainda treinado pelo uruguaio Alexander Medina – perdeu fora de casa por 2 a 0. Ambos os gols foram marcados pelo atacante Hulk.

Preparação de goleiros

Após a recente demissão do preparador goleiros Daniel Pavan, a expectativa da direção do Inter era promover ao cargo o auxiliar Marquinhos Trocourt. Mas ele rejeitou a proposta e se desligou do clube nesta terça-feira – a ligação pessoal e profissional entre ambos teria motivado a recusa.

Agora o Colorado precisa encontrar um substituto. Treinador de arqueiros nas categorias de base, Leonardo Martins passa a desempenhar interinamente o cargo junto ao elenco profissional, que tem Daniel como dono das luvas e na reserva Keiller, Emerson Júnior e Anthoni.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter