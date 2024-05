Rio Grande do Sul Decreto amplia o número de municípios gaúchos em estado de calamidade e situação de emergência

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Enchentes devastaram a maioria dos municípios gaúchos Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Enchentes devastaram a maioria dos municípios gaúchos. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governo do Rio Grande do Sul publicou no Diário Oficial do Estado o Decreto 57.626, que atualiza a lista de municípios em estado de calamidade pública e situação de emergência.

Conforme o texto, a medida foi tomada a partir de requerimentos e novas informações trazidas pelos municípios sobre as áreas afetadas e a extensão dos danos ocorridos. Também foi motivada pela ampliação das informações sobre as consequências do evento meteorológico registrado entre o fim de abril e o início de maio no Estado.

Além da reclassificação da intensidade do desastre, de Nível II para Nível III, também houve a inclusão de municípios na declaração estadual. Assim, no decreto anterior (n° 57.614, de 13 de maio de 2024), foram identificados 46 municípios em estado de calamidade e 320 em situação de emergência. No documento mais recente, publicado na terça-feira (21), os números subiram para 78 e 340, respectivamente.

Confira aqui o decreto com a lista completa dos municípios em estado de calamidade e situação de emergência.

