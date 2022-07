Esporte Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai marcam data para lançamento de candidatura da Copa do Mundo 2030

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estádio Centenário de Montevidéu recebeu a final da primeira Copa do Mundo, em 1930. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Copa do Mundo de 2022 nem começou, o Mundial de 2026 é só daqui a quatro anos, mas nos bastidores o torneio da Fifa de 2030 já teve seu pontapé inicial. Nesta quarta-feira (27), a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou a data do lançamento da pré-candidatura da competição.

O evento acontecerá no dia 2 de agosto, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Os uruguaios têm interesse em sediar a competição em conjunto com Argentina, Chile e Paraguai.

Segundo a AUF, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, além dos quatro presidentes das federações de futebol e os ministros do Esporte dos respectivos países estarão presentes no evento. Haverá uma entrevista coletiva com a imprensa no dia.

Em 2030, a Copa do Mundo completará 100 anos desde sua primeira edição. O torneio foi disputado pela primeira vez justamente no Uruguai, que venceu a competição. A ideia é levar a competição ao país sul-americano justamente em forma de homenagem.

A Copa do Mundo de 2022 será disputada no Qatar, entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. Daqui a quatro anos, em 2026, a competição da Fifa será na América do Norte, no Canadá, Estados Unidos e México.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte