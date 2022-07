Futebol Atlético de Madrid virá ao Brasil para disputar torneio de futebol feminino

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ludmila vai atuar com o Atlético de Madrid na Brasil Ladies Cup. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Atlético de Madrid é o oitavo e último clube confirmado na segunda edição da Brasil Ladies Cup, que ocorrerá entre os dias 7 a 15 de novembro, em Araraquara. O evento, que une equipes nacionais e internacionais, conta também com palestras, ativações e ações sociais que visam o desenvolvimento do futebol feminino no País. O projeto do clube espanhol, inclusive, será abordado como um case de sucesso.

Além da equipe espanhola, que se tornará o primeiro clube europeu a participar da Brasil Ladies Cup, outros sete clubes estão confirmados para a competição. São Paulo (atual campeão), Santos, Ferroviária, Flamengo, Palmeiras e Internacional representam o Brasil no torneio, e a Universidad de Chile.

A participação de equipes internacionais corrobora com a importância do intercâmbio entre os times nacionais e estrangeiros. Na primeira edição, estiveram presentes o América de Cali, da Colômbia, e o River Plate, da Argentina. Na visão de Fábio Wolff, do comitê organizador do evento, a presença internacional colabora para o desenvolvimento da modalidade.

“Com o sucesso da edição anterior, nosso objetivo é contar com nomes relevantes do futebol feminino para compor e elevar o nível dos nossos workshops, ações sociais e ativações. A vinda de clubes do exterior propicia uma troca de conhecimentos entre culturas diferentes, fundamental para construir um legado para o futebol feminino”, afirmou Wolff.

Na última temporada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid terminou na quarta colocação, com 59 pontos. Com quatro títulos da Liga Espanhola, um da Copa do Rei e um da Supercopa da Espanha, o clube possui uma das equipes mais fortes do mundo na modalidade.

O time tem no elenco a brasileira Ludmila da Silva. Constantemente convocada pela seleção brasileira, a atacante de 27 anos está lá desde 2017, foi bicampeã nacional com o Atlético, venceu a Supercopa da Espanha e ganhou uma placa na Calçada das Lendas do estádio Cívitas Metropolitano, antigo Wanda Metropolitano.

Para Lola Romero, diretora de futebol feminino do Atlético, o momento será especial para Ludmilla. “A expectativa do clube é a melhor possível. Agradecemos o convite da organização, sabemos que é um desafio muito grande, mas esperamos retribuir dentro de campo. Desde o primeiro contato, os responsáveis pelo torneio nos atenderam de uma forma muito profissional, atendendo os requisitos propostos pelo Atlético. Além disso, se a Ludmilla estiver presente, será uma das nossas principais jogadoras, que poderá atuar em sua terra natal e com o apoio da torcida brasileira”, afirma Lola Romero.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol