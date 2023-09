Futebol Atletas gremistas se reapresentam em dia de treinamento físico com foco no duelo contra o Bragantino

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Jogadores retomam o treinamento com corrida leve para aquecer. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Uma corrida leve para aquecer seguido de um círculo de exercícios intensos de força e arranque, orientados pela equipe de preparação física. Assim começou a tarde dessa sexta-feira para os atletas gremistas no CT Luiz Carvalho. Após um período de descanso controlado por conta da parada do Brasileirão para os jogos da Seleção Nacional pela FIFA, os jogadores se reapresentaram ao Clube.

O Tricolor iniciou o período de trabalho visando o jogo da próxima quinta (14), diante do Bragantino, em Bragança Paulista, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o grupo dividido em trios e duplas, os jogadores fizeram uma movimentação de corrida por toda a extensão do campo com variação de velocidade e intensidade. O treino foi comandado pelos auxiliares de preparação física, Mário Pereira e Gabriel Alves, já que Reverson Pimentel está acompanhando a Seleção Olímpica. O trabalho com bola foi apenas para os goleiros sob a orientação do preparador Mauri Lima.

O time, que ocupa a terceira posição na tabela, com 39 pontos, vem de duas vitórias seguidas jogando dentro de casa e agora sai para dois confrontos importantes em São Paulo. Depois do Bragantino, o Grêmio enfrenta o Corinthians no jogo atrasado do primeiro turno, na Neo Química Arena, na segunda-feira (19).

A ausência dessa sexta ficou por conta do uruguaio Suárez que, em combinação com a comissão técnica, treinou durante a semana e foi liberado sábado e domingo. Já o zagueiro Geromel está se recuperando de lesão e seguiu com o tratamento no Departamento Médico.

O grupo volta a trabalhar na manhã deste sábado (9), também no CT Luiz Carvalho.

2023-09-08