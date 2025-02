Colunistas Ato em defesa do curso de Medicina da Ulbra São Jerônimo reúne prefeitos e lideranças políticas

Por Flavio Pereira | 19 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Prefeito Julião (São Jerônimo) liderou, na Famurs, ato com prefeitos e lideranças em defesa da Faculdade de Medicina da Ulbra na Região Carbonífera. (Foto: Arquivo pessoal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O prefeito de São Jerônimo, Júlio César Prates Cunha (Julião, do PSDB), afirmou ontem que “a nossa região já perdeu muito nos últimos anos, e desta vez não vamos deixar escapar a Faculdade de Medicina”, referindo-se ao movimento para que o Ministério da Educação formalize a regulamentação do Curso de Medicina da Ulbra em São Jeronimo. Julião que preside a Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Asmurc) liderou o encontro com Prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias que compareceram no auditório da Famurs (Federação das Associações de Municípios do RS) em Porto Alegre e garantiu que “quando a gente pega uma bandeira, não pode largar, porque chega de a região perder. Não podemos perder mais. Nós já perdemos muito nos últimos anos. Esse curso não pode sair da região carbonífera.”

Para Julião, “a nossa região apresenta um quadro preocupante relacionado à escassez de profissionais na área da saúde. Temos uma taxa de apenas 1,46 médico por 1.000 habitantes, muito abaixo da recomendação do Ministério da Saúde, de 2,5 médicos por 1.000 habitantes. A faculdade de Medicina representa uma luz no fim do túnel, a oportunidade para dar às comunidades um atendimento de acordo com as suas demandas e expectativas”, afirmou.

Estatística indica elevado aproveitamento de alunos da região

Ao defender a concessão da autorização definitiva para o curso de Medicina em São Jeronimo, o reitor da Ulbra Adriano Chiarani demonstrou a forte presença da instituição junto à comunidade, desde 1991, e mostrou números expressivos da faculdade: “hoje estamos no segundo semestre do curso, com 53% alunos oriundos da região carbonífera. E das inscrições realizadas no inicio desta semana, 33% dos inscritos para o início de uma nova turma em 2025, também são oriundos da região”.

Chiarani lembrou ainda, que a Ulbra desde 1972 “está espalhada pelo Rio Grande Sul e pelo país, e com o curso de medicina há 28 anos, entregamos mais de 3 mil médicos e médicas para o RS e o Brasil. Em são Jerônimo entregaremos médicos e médicas para fazer a diferença na região carbonífera.”

“A faculdade de Medicina representa uma luz no fim do túnel, a oportunidade para dar às comunidades um atendimento de acordo com as suas demandas e expectativas”, afirmou.

Edivilson Brum: “Vamos trabalhar para que a região possa se tornar um polo na área da saúde”

O deputado estadual Edivilson Brum do MDB assegurou que trabalhará para que a região possa tirar do papel o projeto de se tornar um polo na área da saúde. “Iremos em busca de informações, procurando auxiliar no que for possível para que a tramitação no MEC seja rápida e positiva”, assegurou o deputado.

Victorino convocou nova reunião do bloco para terça-feira, 25

O líder do Republicanos na Assembleia Legislativa informou ontem que a reunião para deliberar sobre ocupação de espaços e temas administrativos do bloco, foi adiada para a próxima terça-feira. Embora houvesse maioria para decidir, explica o deputado, uma mova convocação, para o dia 25, assinada por ele e pelos deputados Capitão Martin e Delegado Zucco, foi expedida a todos os cinco deputados do bloco.

O reencontro de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) reencontraram-se ontem (18), durante almoço do bloco da oposição no Senado Federal. Jair Bolsonaro trabalha pela rápida tramitação da proposta de anistia política e discutiu esta pauta com Mourão.

Afonso Mota exonera assessor com quem residia em Brasília

Alvo da investigação da Polícia Federal que investiga a suspeita do desvio de valores de emendas parlamentares destinadas ao hospital Ana Nery de Santa Cruz do Sul, Lino Rogério da Silva foi exonerado ontem do cargo de secretário parlamentar do deputado federal Afonso Motta (PDT). O assessor atuava há 15 anos com o deputado, e também desocupou o imóvel funcional em Brasília onde morava com o parlamentar, e que foi um dos endereços vasculhados pelos policiais no cumprimento de mandados de busca.

O tombo foi grande: Lula já perde para Jair Bolsonaro ou para Michele

O tombo na popularidade do presidente Lula, que segundo especialistas, dificilmente será revertido – perdeu 18 pontos na última pesquisa –, já produz uma consequência prática:

O mais novo levantamento da Paraná Pesquisas aponta que, caso estivesse elegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro ganharia do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2º turno, caso as eleições fossem hoje. Lula também perderia para Michelle Bolsonaro. Os números das duas pesquisas:

Bolsonaro x Lula

– Bolsonaro, 45,1%;

– Lula, 40,2%.

Michelle x Lula

– Michelle Bolsonaro 42,9%;

– Lula 40,5%.

(Instagram: @flaviorrpereira)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/ato-em-defesa-do-curso-de-medicina-da-ulbra-sao-jeronimo-reune-prefeitos-e-liderancas-politicas/

Ato em defesa do curso de Medicina da Ulbra São Jerônimo reúne prefeitos e lideranças políticas

2025-02-19