Cláudio Humberto Governo estuda ressuscitar ministério de Temer

Por Cláudio Humberto | 19 de fevereiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Sem muita capacidade de reação ao devastador Datafolha que verificou que Lula vive o pior índice de aprovação dos três mandatos, auxiliares do petista querem colocar na mesa de alternativas mirabolantes a possibilidade de desenterrar o Ministério da Segurança Pública, criado na gestão do ex-presidente Michel Temer. Há a possibilidade, remota, de que, uma vez criado, o ministro seja um “nome técnico”, mas o mais provável é que o centrão fature o posto, especialmente o faminto PSD.

Só na foto

No palácio, citam Silvio Almeida (ex-Direitos Humanos) e Nísia Trindade (Saúde) para lembrar que “técnicos” pouco resolvem politicamente.

Vai ficando

Criticado até por Lula, Ricardo Lewandowski não corre risco de perder o emprego. Sai do Ministério da Justiça se quiser.

Falta cancha

Atribuem a Lula o desabafo de que seu ministro “só diz merda”, mas o que está pegando é a falta molejo para fazer andar a PEC da Segurança.

Ancorou e ficou

Lewandowski não conseguiu fazer a PEC se mover, nem no governo. O projeto fez morada no fundo da gaveta de Rui Costa (Casa Civil).

Michelle bate Tarcísio como opção a Bolsonaro

O levantamento do Paraná Pesquisas da intenção de votos para presidente, ontem (18), confirmou o favoritismo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra Lula (PT) pelo terceiro mês consecutivo, mas a novidade é que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece como melhor opção que o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Rep), confirmada a inelegibilidade do marido. Pela pesquisa, em eventual 2º turno, Michelle somaria 42,9%, contra 40,5% do petista.

Tarcísio fica atrás

Até agora, todas as pesquisas indicavam que Tarcísio seria a opção mais competitiva da direita para enfrentar Lula. Perdeu o posto.

Virada no 2º turno

No levantamento do Paraná Pesquisas, Michelle perderia para Lula no 1º turno (27,2% a 34,1%), mas no 2º turno ela o derrotaria.

Perdeu, mané

Nesta quarta (19), o instituto divulgará outro levantamento, mas sobre a desaprovação do governo. A expectativa é de outra má notícia para Lula.

Prego no caixão

Animou o PL os bons resultados do Paraná Pesquisas, divulgados nesta terça (18). Além de Michelle vencer Lula no segundo turno, a vantagem do petista no cenário espontâneo está dentro da margem de erro.

Serventia da casa

Raquel Lyra deve sair do PSDB, que a socorreu quando foi escorraçada do PSB. Hoje ela defende a fusão do partido. Aécio Neves (MG), tucano histórico, que a convidou para o PSDB, disse ontem que gosta muito da governadora de Pernambuco, mas deixou-a “à vontade” para cair fora.

Oposição abraça

Faz sucesso na oposição o projeto para acabar com salários públicos estratosféricos: “O fim dos supersalários é fundamental para a própria dignidade dos magistrados”, diz o senador Carlos Portinho (PL-RJ).

Equidade no afano

Quanto mais Elon Musk mexe, mais a picaretagem woke aparece. Essa turma afanava US$2,23 milhões (R$14 milhões) para fazer “avaliações de equidade de políticas de programas existentes”. Merecem cadeia.

Cadê o Ibama?

O deputado Evair de Melo (PP-ES) quer Marina Silva (Meio Ambiente) explicando se o Ibama fiscaliza as emas do Alvorada, cujos ovos Lula diz que consome, “faz o que bem entende”, enquanto persegue produtores.

Engajamento

O site Infomoney, do banco XP, pró-PT, noticiou assim no Youtube a pesquisa indicando derrota de Lula, se a eleição fosse hoje: “Pesquisas paranaenses mostram Bolsonaro à frente de Lula”. Desqualificou o fato e insinuou ser estadual o levantamento nacional do Paraná Pesquisas.

Direito seletivo

“No Brasil, os direitos são privilégios”, lembrou o presidente do Partido da Causa Operária (PCO), de extrema-esquerda, Rui Costa Pimenta. “Não há nenhuma lei contra a liberdade de expressão, mas o Judiciário não permite. Alguns podem falar, outros não; os que falam têm privilégio.”

Agora vai?

Passados 49 dias desde o início do ano, o Senado deve ter hoje (19) a primeira sessão plenária deliberativa. Isso se a turma que adora sombra e água fresca não arrumar um motivo para cancelar as votações do dia.

Pergunta na memória

Pesquisa ruim é pior que cadeia?

Poder sem Pudor

Motorista disciplinado

Vice-prefeito de Icó (CE), Fabrício Moreira contratou uma figura folclórica da cidade, Joaquim dos Santos, como motorista. Mas Joaquim não era propriamente um ás do volante. Certa vez, em viagem a distrito vizinho, eles desciam a perigosa ladeira da Bertioga, quando Fabrício Moreira viu que uma carreta descendo na contramão. Ordenou, com um grito: “Joaquim, desvie o carro para o acostamento!” O homem se negou: “⁠Posso não, doutor, eles é que estão errados.” Fabrício repetiu a ordem várias vezes, até que, desesperado, tomou a direção e desviou o carro, ele mesmo, do desastre iminente. E desabafou: “Joaquim seu maluco, no céu não tem Detran!!!”

Cláudio Humberto

@diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

