Cinema Ator de “O Exorcista”, Max Von Sydow morre aos 90 anos

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Família anunciou a morte do ator no domingo. Causa não foi informada Foto: Divulgação Família anunciou a morte do ator no domingo. Causa não foi informada. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Max Von Sydow, que já estrelou mais de 100 filmes e séries de TV, morreu no domingo (08), aos 90 anos. O anúncio da morte foi feito por sua família, que citou “coração partido e infinita tristeza” no comunicado. A causa não foi informada.

Von Sydow estrelou filmes como “O Exorcista”, “Ilha do medo”, “007 – Nunca Mais Outra Vez”, “Hannah e suas irmãs” e “Minority Report – A Nova Lei”. Nascido em Lund, na Suécia, Max Von Sydow era conhecido pela versatilidade de seus papeis. Entre as dezenas de filmes em que trabalhou ao longo de seus 65 anos de carreira, 11 deles foram ao lado do diretor Ingmar Bergman.

Entre seus trabalhos mais recentes estão a dublagem de um personagem em “Os Simpsons”, em 2014, e a participação na série “Game of Thrones”, em 2016. Apesar dos inúmeros trabalhos, Sydow foi indicado apenas duas vezes ao Oscar: por seu papel em “Pelle, o Conquistador” (1987), de Bille August, e por seu papel de coadjuvante no filme do inglês Stephen Daldry “Tão forte e tão perto” (2011).

Segundo a agência France Presse, ele explicava a falta de reconhecimento para o jornal sueco Aftonbladet: “Aos atores que tiveram algum sucesso sempre são oferecidos o mesmo tipo de papéis, e eu sofri com isso”. Sydow era casado com Catherine Brelet desde 1997. A união aconteceu em Florence e o ator se tornou cidadão francês cinco anos depois.

Para o ex-presidente do Festival de Cinema de Cannes Gilles Jacob, “ele era um dos maiores atores do mundo. Era capaz de interpretar papéis espectrais ou perturbadores, mas Max era de uma delicadeza e humanidade comoventes”.

