Ator Logan Williams morreu de overdose após três anos de vício, revela mãe

Por Redação O Sul | 17 de Maio de 2020

Logan Williams ficou conhecido por interpretar Barry Allen quando criança na série Flash Foto: Reprodução Logan Williams ficou conhecido por interpretar Barry Allen quando criança na série Flash. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ator Logan Williams, que faleceu aos 16 anos no início de abril, morreu de overdose após três anos viciado em remédios. A revelação foi feita pela mãe do ator, Marlyse Williams, ao jornal New York Post. Segundo a mãe, o filho morreu de uma overdose do opioide fentanyl.

“A morte dele não será em vão. Ele vai ajudar muita gente que está no mesmo caminho”, disse ela ao NY Post. Segundo Marlyse, a família conseguiu manter a dependência longe do noticiário “para evitar julgamento, embaraços e críticas”. Na entrevista, Marlyse afirma que teve que se endividar para poder pagar clínicas de tratamento para o filho.

“Fiz tudo o que era humanamente possível, tudo o que uma mãe podia fazer. Ele me disse: ‘Mãe, vou ficar limpo, vou ser melhor. Quero começar uma nova vida’”, disse mãe.

Logan Williams ficou conhecido por interpretar Barry Allen quando criança na série Flash. Ele atuou em oito episódios de Flash. Ele aparecia em cenas de flashback, quando Barry Allen adulto se lembrava do passado ou quando o Flash voltava no tempo para o dia em que sua mãe foi assassinada. O último trabalho de Logan foi na série When Calls The Heart (Netflix).

