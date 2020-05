Política Vice-presidente Hamilton Mourão testa negativo e vai fazer a contraprova em exame para o coronavírus

17 de Maio de 2020

O vice-presidente, Hamilton Mourão, testou negativo para o coronavírus. Agora ele fará uma contraprova na terça-feira (19). A informação foi confirmada pela vice-presidência da República neste domingo (17).

O Mourão e a esposa, Paula, entraram em isolamento no Palácio do Jaburu depois de um servidor que teve contato com o vice-presidente ter testado positivo para a Covid-19. Segundo a assessoria do vice-presidente, os dois fizeram testes por precaução. O contato entre o vice-presidente e o assessor ocorreu na quarta-feira (13).

Nesta semana, o presidente, Jair Bolsonaro, divulgou, por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal), três testes para a Covid-19 realizados em março, depois que vários casos de contaminação foram registrados em sua comitiva que viajou para os Estados Unidos. Os resultados foram negativos.

