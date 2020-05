Mundo Basílica de São Pedro será reaberta, mas papa pede responsabilidade

17 de Maio de 2020

"Por favor, andemos adiante com as normas, com as orientações que nos são passadas, para proteger a saúde de cada um", disse o papa

Com a reabertura da Basílica de São Pedro e a retomada das missas com a presença de fiéis na Itália, o papa Francisco fez um apelo neste domingo (17) para que as pessoas tenham responsabilidade nessa nova fase de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

“Em alguns países foram retomadas as celebrações litúrgicas com os fiéis. Em outros, se está avaliando a possibilidade. Na Itália, a partir desta segunda-feira, poderá ser celebrada a Santa Missa com o povo. Mas, por favor, andemos adiante com as normas, com as orientações que nos são passadas, para proteger a saúde de cada um”, disse o Pontífice durante a celebração deste domingo.

Segundo o Vaticano, a Basílica de São Pedro será reaberta nesta segunda-feira (18) respeitando novas normas tanto para a entrada das pessoas quanto de higienização. O Pontífice celebrará a missa do centenário do nascimento do papa João Paulo II no altar dedicado ao agora santo católico.

A cerimônia não terá a presença de peregrinos, mas contará com a participação de grupos de religiosos que acompanharam as funções de Jorge Mario Bergoglio durante o período de lockdown. Ao fim da missa, serão reabertas as portas para todos os fiéis.

O ingresso só será permitido após um controle de temperatura de cada pessoa e com um número limitado de entradas por vez, sendo que será obrigatório o uso de máscaras de proteção.

Dentro da basílica, monitores orientarão a todos para manter uma distância segura para evitar a propagação da Covid-19. Além disso, o local – assim como todas as demais dependências públicas da Santa Sé – passou por uma grande higienização. A Basílica de São Pedro, bem como toda a cidade-Estado, está fechada para visitantes desde o dia 8 de março.

