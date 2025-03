Fama & TV Ator Michael Sheen quita R$ 7,45 milhões em dívidas dos moradores de sua cidade natal

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

A ideia foi explicada no documentário 'Michael Sheen's Secret Million Pound Giveaway'

Michael Sheen, ator de “Crepúsculo”, quitou cerca de 1 milhão de libras (cerca de R$ 7,45 milhões) em dívidas de pessoas na sua cidade natal, no país de Gales. No documentário “Michael Sheen’s Secret Million Pound Giveaway”, o artista mostrou que trabalhou ao longo de dois anos para conseguir comprar os pacotes de dívidas a um preço menor do que eram cobrados.

“Quero forçar uma mudança no sistema”, explicou.

O projeto mostra Sheen se planejando para ajudar as pessoas de sua cidade e realizando o que ele nomeou como “assalto”. De acordo com o ator, ele acredita que as opções de crédito inacessíveis no país estavam deixando as pessoas dependentes de agiotas.

“Os agiotas estão em ascensão novamente”, contou o Sheen, que disse que pessoas estavam sendo “levadas para a montanha e ameaçadas com violência”.

Para o ator, a ideia do documentário não é só para ajudar as pessoas, como “expor as injustiças” do sistema econômico no Reino Unido. “Até que o governo torne os bancos responsáveis ​​pelo crédito acessível, o problema só vai piorar”, disse.

