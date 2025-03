Esporte Raphinha supera Neymar, Kaká e Rivaldo e se torna o brasileiro com mais gols em uma só edição da Champions League

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O jogador chega aos 11 gols nesta temporada da Liga dos Campeões Foto: Divulgação/Barcelona O jogador chega aos 11 gols nesta temporada da Liga dos Campeões. (Foto: Divulgação/Barcelona) Foto: Divulgação/Barcelona

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com os dois gols marcados na vitória do Barcelona por 3 a 1 diante do Benfica nesta terça-feira (11), Raphinha se tornou o brasileiro que mais marcou gols em uma só edição da Champions League. O atacante assumiu a liderança isolada da competição com 11 gols.

Anteriormente, três jogadores dividiam o recorde, com dez gols cada: Neymar (2014/15), Kaká (2006/07), Rivaldo e Jardel (ambos na temporada 1999/2000). Todos eles foram artilheiros das respectivas edições.

Após marcar os dois gols, Raphinha ultrapassou o guineense Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, que era artilheiro da Champions com dez gols até o início dos jogos de volta das oitavas de final. Nesta quarta-feira (12), Guirassy entrará em campo contra o Lille.

Os números de Raphinha nesta temporada são realmente expressivos. Ele também está próximo do recorde de participações em gols (assistências mais gols feitos) de um brasileiro em uma Champions. Já tem 15, apenas três a menos que o conseguido por Roberto Firmino, em 2017/18.

E igualou Ronaldo Fenômeno em gols com a camisa do Barcelona, com 47 tentos. Nesta temporada, Raphinha soma até aqui 27 gols e 18 assistências pelo time espanhol, juntando as participações em La Liga (onde sua equipe é líder), Copa do Rei (em que está nas semifinais) e Supercopa Espanhola (da qual o Barcelona foi campeão).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/raphinha-supera-neymar-kaka-e-rivaldo-e-se-torna-o-brasileiro-com-mais-gols-em-uma-so-edicao-da-champions-league/

Raphinha supera Neymar, Kaká e Rivaldo e se torna o brasileiro com mais gols em uma só edição da Champions League

2025-03-11