Porto Alegre Atrações culturais movimentam programação de aniversário de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

Estão programadas ainda exposições de artes visuais, oficinas de música, dança, debates sobre cinema, artes cênicas e apresentações musicais. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA Estão programadas ainda exposições de artes visuais, oficinas de música, dança, debates sobre cinema, artes cênicas e apresentações musicais. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre (SMCEC) programou uma série de atrações culturais para comemorar os 251 anos da Capital. O destaque da agenda é o Baile da Cidade, que acontece no domingo (26) data do aniversário. Estão programadas ainda exposições de artes visuais, oficinas de música, dança, debates sobre cinema, artes cênicas e apresentações musicais. Veja abaixo.

Baile da Cidade

O tradicional Baile da Cidade está programado para este domingo, 26, a partir das 18h, no Parque Farroupilha, a Redenção. Comemorativo aos 251 anos de Porto Alegre, o evento será diferenciado, valorizando atrações representativas da diversidade cultural da capital dos gaúchos. Confira aqui a programação.

Artes Visuais

Exposição Porto Alegre de cenário a personagem/Oito anos de pesquisas e experimentações geram dez coleções de arte vestível inspiradas em Porto Alegre

A exposição é uma oportunidade que reúne oito anos de pesquisas e experimentações de Jeannine Art Wear no campo ampliado das artes visuais.

– Theatro São Pedro – Sala Expositiva

– Visitação até 2 de abril, das 12h às 20h, de terça-feira a domingo

– Com pop-up Store / visitação e aquisição de arte vestível

– Entrada franca

Literatura e Humanidades

– Noite das Ideias – Desde 2016, todos os anos, o Instituto Francês (instituição que promove a cultura francesa no exterior) convida todas as instituições culturais e educacionais da França e do mundo inteiro a celebrar a livre circulação de ideias e troca de conhecimento. O objetivo é misturar os diferentes campos do pensamento, das artes, das ciências e da sociedade civil. Neste ano, será em 25 março, sábado, a partir das 19h, no Museu Joaquim Felizardo. Evento em parceria com a Aliança Francesa.

Cinema e Audiovisual

– I Encontro dos Festivais Ibero-Americanos, na Cinemateca Capitólio

O projeto promove um encontro entre os principais eventos cinematográficos do Brasil e de alguns países da Ibero América. A programação é composta por mesas temáticas, workshops e exibições para o grande público.

Serão exibidos filmes inéditos em Porto Alegre, com as presença dos principais programadores e diretores de festivais como Mar del Plata, Festival de Cinema de Gramado, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Cine Ceará, Festival Internacional de Guadalajara, DocLisboa, entre muitos outros. Veja aqui mais informações.

Artes

– À luz da memória – O projeto À Luz da Memória: Patrimônio em Evidência promove um espetáculo projetado na fachada do Memorial do Rio Grande do Sul, na rua Sete de Setembro, 1020, Centro Histórico. O objetivo é valorizar o patrimônio do Estado, criando narrativas que se comuniquem de maneira lúdica e informativa com a herança cultural da cidade. Nos dias 26 e 27 de março, às 19h. Saiba mais aqui.

Descentralização

– Festa de aniversário no Bairro Mário Quintana

No domingo, 26 março, a partir das 14h, passarão pelo palco montado na rua 26 de março os grupos Pagode do Guewey, Oriundos do Gueto, Preto Chapa Halls, Seja Livre Acústico e o Bloco do Mário. A noite será encerrada com o grupo Show Copacabana. Aqui mais informações.

– Festa do Peixe nas Ilhas

Neste domingo, 26, será lançada a 243ª Feira do Peixe de Porto Alegre, parte da programação do aniversário da Capital com uma festa. O evento ocorre às 12h na Colônia Z5 dos Pescadores, na Ilha da Pintada (avenida Nossa Senhora da Boa Viagem, 1916). Detalhes aqui.

Carros antigos

No domingo, 26, acontece o desfile de carros antigos do Veteran Club em homenagem aos 251 anos de Porto Alegre e aos 45 do Brique da Redenção. A concentração será no Shopping Total, a partir das 9h. Os veículos seguem em carreata até o Brique, onde permanecem até as 12h.

