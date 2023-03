Política Mesmo sem Lula e Haddad, ministro da Agricultura e empresários devem manter agendas na China

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

Carlos Fávaro já está na China, deve manter seus compromissos e retornar ao Brasil na próxima quinta-feira Foto: José Cruz/Agência Brasil Carlos Fávaro já está na China, deve manter seus compromissos e retornar ao Brasil na próxima quinta-feira. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O Ministério da Fazenda informou neste sábado (25) que o ministro Fernando Haddad decidiu não embarcar para China após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiar a visita ao país asiático. Por orientação médica, Lula, que já havia adiado o embarque para China deste sábado para este domingo (26), resolveu não viajar para o continente asiático neste momento.

Uma nova data para a viagem do presidente brasileiro à China está sendo negociada pelo governo com as autoridades chinesas e ainda não foi definida. Na China, Lula e Haddad teriam reuniões com autoridades chinesas, nas quais abordariam as relações bilaterais com o maior parceiro econômico brasileiro.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que integraria a comitiva de Lula a convite do petista, informou, por meio da assessoria, que também não viajará mais para a China neste momento.

Outras agendas

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que já estava na China, deve manter seus compromissos no país asiático, segundo a assessoria. Fávaro embarcou para a China na última segunda-feira (20). As agendas dele com chineses começaram na quinta-feira (23). O ministro deve retornar ao Brasil na próxima quinta-feira (30).

Empresários brasileiros acompanhariam Lula e ministros em compromissos na China. Segundo a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, “a programação empresarial paralela deve ser mantida”.

Pneumonia “leve”

Lula foi diagnosticado com pneumonia “leve” na noite de quinta-feira (23). Na manhã da sexta-feira (24), o governo comunicou que o embarque do presidente para a China seria atrasado da manhã deste sábado (25) para a manhã de domingo (26).

Na manhã desta sexta-feira (24), o médico Roberto Kalil Filho disse que, após avaliar presidente Lula, o presidente deveria manter a viagem reagendada para o domingo. Em nota neste sábado, após reavaliação, a médica Ana Helena Germoglio afirmou que, apesar da melhora no quadro de saúde do presidente, o serviço médico da Presidência da República recomendou o adiamento da viagem para China “até que se encerre o ciclo de transmissão viral”.

