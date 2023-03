O Transferban foi aplicada por uma dívida do Tricolor com o Cerro Porteño (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio está punido pela Federação Internacional de Associações de Futebol (FIFA) e, no momento, está impedido de fazer qualquer contratação de jogadores. O clube sofreu o chamado “transfer ban”.

O clube gaúcho sofreu esta punição devido a uma dívida do Grêmio com o Cerro Porteño, do Paraguai, pela contratação do volante Villasanti. A direção gremista deve quitar a dívida nesta semana. A penalidade está em vigor desde o começo de março.

Transfer ban

O transfer ban da FIFA é uma punição aplicada a clubes que não cumprem com suas obrigações financeiras relacionadas a transferências de jogadores. Essa sanção impede o clube sancionado de registrar novos jogadores, tanto nacionais quanto internacionais, durante um período determinado.